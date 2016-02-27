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سيف عبدالفتاح: إسرائيل أصبحت في مفاصل الدولة المصرية

26/2/2016

قال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن القضية المثارة الان حول توفيق عكاشة -إعلامي مصري، هي قضية تأتي في إطار ظاهرة المتصهينة المصريين على حد وصفه.

وأضاف عبدالفتاح خلال استضافته على الجزيرة مباشر عبر النافذة المسائية أن إسرائيل أصبحت في مفاصل الدولة المصرية ، وخاصة ملفات الشأن السيناوي ، وملف سد النهضة وهي التي تتعلق بالأمن القومي المصري  .

كما أشار عبدالفتاح إلى أن المنظومة التي تحكم مصر الآن لا تعتبر إسرائيل عدو، وأن النظام الحاكم يعترف صراحة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل.

وحول مسألة إغراق الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة ، أوضح عبدالفتاح  أن إغراقها كما هي إلا خطة إسرائيلية طبقت بأيدي مصرية.

وكان الإعلامي توفيق عكاشة قد التقى بالسفير الإسرائيلي في القاهرة ، حيث أعلن مؤخرا في حوار له مع صحيفة مصرية خاصة، عن تفاصيل هذا اللقاء الذي استمر لمدة 3 ساعات وقال إنه طلب من السفير الإسرائيلي أن تتدخل اسرائيل لحل أزمة سد النهضة، وأضاف أنه يعلم أن هناك شركات إسرائيلية تشارك في بناء السد، وأكد عكاشة أن السفير الإسرائيلي وعده بمناقشة هذا الموضوع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرد عليه بعد يوم الجمعة المقبل ، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط  الإعلامية والبرلمانية وعلي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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