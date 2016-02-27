دي ميستورا: يجب وقف حصار المدن السورية مع بدء الهدنة

دي ميستورا: استئناف المفاوضات السورية 7 مارس المقبل

أعلن المبعوث الأممي لسوريا "ستيفان دي ميستورا" ، صباح اليوم السبت أن المباحثات السياسية ستستأنف في السابع من شهر مارس المقبل.

وأضاف دي ميستورا خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا أنه ينبغي أن تتوقف كافة أعمال الحصار للمدنيين في سوريا مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ ، مشيرا إلى أن هناك علاقة وطيدة بين وقف إطلاق النار وفرص تحقيق حل سياسي.

وتابع دي ميستورا:" ننتظر الموافقات للوصول إلى 117 ألف شخص في المناطق المحاصرة في سوريا".

من جهتها قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، سامنتا باور إن قرار وقف الأعمال العدائية سيمنح الجميع مرحلة انتقالية لحل الأزمة ففي سوريا ، مؤكدة أنها لن تحل بالقوة فقط .

وأشارت باور إلى أن السوريون لن يتوقفوا عن القتال إلا بعد تنحية بشار الأسد الذي فقد شرعيته بعد قتله الآلاف من شعبه.

وفي سياق متصل قال ممثل روسيا لدى مجلس الأمن إن قرار وقف العمال العدائية لا يتضمن جبهة النصرة وتنظيم الدولة وكافة الجماعات التي وصفها بـ " الإرهابية" ، مشددا على ضرورة استئناف المفاوضات السورية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح ممثل روسيا أن بلاده كانت ولا تزال تدعم التوصل لحل سياسي في سوريا، وأن موسكو تتطلع إلى تحلي الأمم المتحدة بالحياد التام خلال تلك المفاوضات .