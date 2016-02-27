"دير شبيغل": الاستخبارات الألمانية تنصتت على أشتون وكيري

"دير شبيغل": الاستخبارات الألمانية تنصّتت على أشتون وكيري

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم (السبت) أن دائرة الاستخبارات الاتحادية في ألمانيا (بي إن دي) تنصتت على ممثلة السياسة الخارجية والأمنية السابقة في الاتحاد الأوربي "كاثرين أشتون".

ونقلت دير شبيغل عن مسؤولين بالحكومة الألمانية قولهم، إن "الاستخبارات الاتحادية، تنصتت على كاثرين أشتون، خلال الفترة التي شغلت فيها، منصب ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوربي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية".

وأفادت المجلة أن "الاستخبارات، أدرجت رقم الهاتف الجوال لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلى قائمة التنصت، إلا أن الأمر لم ينجح، بسبب قيام أحد موظفيها، عن طريق الخطأ، بإدخال كود دولة أفريقية على رقم الوزير، بدلا من الرمز الخاص ببلاده".

وأشارت دير شبيغل، إلى أنه جرى التنصت على كيري من خلال هواتف أخرى، كهواتف وزارته.

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق، تنصت دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية، على مؤسسات الاتحاد الأوربي، وبعثاتها الدبلوماسية، ومواطنين ألمان يقيمون خارج البلاد.