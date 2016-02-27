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داود أوغلو: نحن أحفاد صلاح الدين نعمل لمصلحة شعبنا

27/2/2016

قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" إنهم يعتبرون أنفسهم أحفاد صلاح الدين، موضحا أن المرء يحشر مع من يحب، وأن الآخرين – في إشارة إلى معارضيهم – يحبون ماركس ولينين ويحذون حذوهـم.

وأضاف "داود أوغلو" في كلمة له على هامش افتتاحه عدداً من المشاريع بمدينة بن غول، أنه يفتخر باختلاف أطياف وأعراق المواطنين في تركيا تحت مظلة منظومة عادلـة لا تفرق بيـن أي منهـم، على حد قوله.

وشدد أن أي اتـفـاق مـن قـبـل المعارضـة مـع المنظمات الإرهابية لن تؤدي إلى تحقيق أهدافها، داعيا المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع وممارسة أعمالهم بحرية تامـة دون خوف.

وأكد أن حكومته تستمد قوتها من الشعب، ولا تعمل إلا لمصلحة الشعب التركي على اختلاف أطيافه وأعراقه، مشيرا إلى أن الإرهاب ملـة واحدة لا تفرقـة بيـن إرهابي عربي أو تركي أو كردي.

واعتبر "داود أوغلو" السياسييـن الذيـن شاركوا فـي جنازات "من وصفهم بالإرهابيين" شركاء لهم في الإرهاب. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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