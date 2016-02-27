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حماس: "تحسن نسبي" في العلاقات مع مصر

27/2/2016

 

حماس تعترف بتحسن نسبي في العلاقة مع مصر -أرشيف

قال قيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"  إن ثمة تحسن نسبي العلاقة بين الحركة والسلطات المصرية.

وذكر أسامة حمدان القيادي بالحركة ومسئول ملف العلاقات الدولية بها، إن حماس تجري اتصالات مع السلطات المصرية لتطوير "العلاقة الثنائية" بين الجانبين. 

وقال لوكالة الأناضول للأنباء: " هناك تحسن ملموس في علاقتنا مع مصر، ونأمل تطوير هذه العلاقة، وأن تسير نحو الأفضل، وفي الاتجاه الذي يخدم القضية الفلسطينية".

وأضاف إن تطور العلاقة مع مصر، سينعكس إيجابا على الوضع الإنساني، في قطاع غزة. 

وتابع:" أعتقد أنه من واجبنا، أن نبذل كل ما في وسعنا لتحسين واقع غزة، بأفضل صورة ممكنة، وتحسين العلاقة مع مصر، أحد أهم هذه العوامل". 

واتسمت العلاقات بين حماس والسلطات المصرية بالتوتر الشديد، منذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري السابق محمد مرسي. 
ورفض حمدان الكشف عن طبيعة تطور العلاقة، وحول ما إذا كانت هناك لقاءات مرتقبة بين الجانبين.

وأكد حمدان أن دور مصر، "أساسي وفعّال"، وأن أي علاقة مع أي دولة، أو أي طرف لن يكون على حساب العلاقة مع مصر. 

كان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قد قال في تصريحات له أمس إن حدود قطاع غزة مع مصر، "آمنة بقرار سياسي". 

وأضاف هنية "لا دور عسكري ولا أمني لنا في سيناء، أو رفح المصرية، ولم نسمح بالعبث في أمن مصر في الماضي، ولن نسمح بذلك في المستقبل". 
وأكد هنية، التزام حركته بـ"حسن العلاقة مع مصر"، مجدداً عدم تدخل حماس في الشأن الداخلي لمصر أو لأية دولة عربية". 

 وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما يقضي باعتبار حركة حماس "حركة إرهابية" ولغي جميع أنشطتها في مصر وهو ما تسبب في حالة من الغضب الشديد داخل الحركة، إلا أن هيئة قضايا الدولة بوصفها ممثلة للحكومة المصرية طعنت على الحكم وتم إلغاؤه.

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