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جامعة كاليفورنيا تحذر 80 ألف شخص من هجوم إلكتروني

27/2/2016
 
شعار جامعة كاليفورنيا بيركلي 

قال مسؤولون في جامعة كاليفورنيا بيركلي إنهم نبهوا 80 ألف شخص بينهم طلاب حاليون وسابقون وبائعون إلى هجوم عبر الإنترنت على نظام يقوم بتخزين الأمن الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية.

وتأتي هذه الأنباء بعد أقل من أسبوع من دفع مستشفى ساوثرن كاليفورنيا 17 ألف دولار بالعملة الرقمية بيكوين إلى مخترقين لاستعادة السيطرة على أنظمتها للحواسب بعد ما يسمى هجوم "على برامج من أجل فدية".

وقالت جامعة باي اريا في سان فرانسيسكو إنه لا يوجد دليل على أن المهاجمين أخذوا بالفعل أية معلومات شخصية؛ ولكنها مع ذلك ما زالت تنبه الأشخاص البالغ عددهم 80 الفا بأن يتسموا بالحذر إزاء اساءة استخدام معلوماتهم.

وقالت الكلية إن مخترقين تمكنوا من اختراق برنامجها للإدارة المالية في أواخر ديسمبر/كانون الأول بسبب ثغرة أمنية وجدت عندما يجري تحديث النظام. وأخطر المسؤولون إدارة تنفيذ القانون بما يشمل مكتب التحقيقات الاتحادي واستأجروا شركة خاصة للتحقق من أجهزة الحواسب.

وقالت الجامعة إن هناك 57 ألف طالب حاليا وسابقا ونحو 18800 موظف سابق وحالي و10300 بائع عملوا مع الكلية بين الذين يحتمل ان يكونوا تأثروا بهذا الاختراق. وتمثل هذه الأرقام حوالي نصف الطلاب الحاليين بالمدرسة وثلثي الموظفين العاملين.

وتتعرض منظمات وشركات كبيرة وبارزة لهجمات إلكترونية بشكل معتا،د وقالت الكلية إنها ترصد بشكل متكرر محاولات اختراق مماثلة.

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