الهند تلغي اسم "كولي" لحاملي الحقائب بمحطات القطار

عامل بمحطة قطارات بالهند

إذا سافرت يوما إلى الهند واستخدمت محطات القطارات هناك فلا تنادي على حامل الحقائب بلقبه القديم في الهند "كولي" فهذا اللقب تقرر إلغاءه.

فلن يطلق اسم "كولي"، الذي يعني الحمال، بعد اليوم على حاملي الحقائب في محطات السكك الحديدية الهندية ، وذلك طبقا لتعديل يهدف لإبعادهم عن الدلالات السلبية التي تربط هذا اللفظ بالحقبة الاستعمارية.

وأعلن وزير السكك الحديدية سوريش برابهو أنه بداية من الآن ، سوف يطلق على أي من حاملي الحقائب لفظ "ساهاياك" وهي كلمة هندية تعني المساعد.

وقال برابهو :"نهدف لتوفير زي موحد جديد لهم وتدريبهم على مهارات تتماشى مع الصورة المتطورة الجديدة للسكك الحديدية".

يُشار إلى أن اللفظ "كولي" له أصول في اللغة الهندية، وانتقل اللفظ إلى اللغة الإنجليزية ليعني العُمال غير المهرة في الهند في ظل الاستعمار البريطاني .

ورحب عمال حمل الحقائب الهنود بهذا التعديل فيما يتعلق بالاسم، ولكنهم طالبوا أيضا بمزايا رعاية اجتماعية، وقال المسؤولون إنه سوف يتم توفير عربات لهؤلاء العمال حتى ينقلون عليها حقائب الركاب عوضا عن حملها على ظهورهم.