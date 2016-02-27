الفلبين قد تمنع مادونا بسبب "إهانة العلم"

أعلن مسؤول فلبيني أن بلاده قد تمنع المغنية الأمريكية مادونا من الغناء على أرضها لعدم احترام علمها الذي ارتدت جزءا منه في حفلات أحيتها الأسبوع الماضي بالعاصمة مانيلا.

وقال تيودور أتيينزا المسؤول في المفوضية الوطنية التاريخية في الفلبين لإذاعة "دي.زد.بي.بي" إن مادونا استهزأت بعلمنا". وأشار إلى أن مادونا انتهكت قانونا يجرم ارتداء علم الفلبين "كله أو حتى جزء منه كزي أو ثوب". وأضاف "قد يواجهون الترحيل وقد لا يتمكنون من العودة إلى البلاد. هي أيضا جعلت العلم يلامس خشبة المسرح وهذا انتهاك آخر".

ولم يصدر رد فوري من منظمي الحفلات التي أقيمت في نفس القاعة التي التقى فيها البابا فرنسيس بعائلات فلبينية العام الماضي.

يشار إلى أن مادونا البالغة من العمر 57 عاما تقوم حاليا بجولة عالمية للترويج لألبومها الجديد "ريبل هارت" وبيعت تذاكر حفلاتها ليومي الأربعاء والخميس بالكامل.

وستكون سنغافورة المحطة التالية في جولة مادونا، وستصل إليها غدا الأحد.

كان أسقف كاثوليكي في الفلبين قد حث أتباع الكنيسة على مقاطعة حفلات مادونا واصفا موسيقاها بأنها "مثيرة" وملابسها بأنها "مبتذلة".