السينما الألمانية التركية تسلط الضوء على معاناة اللاجئين

قضايا اللاجئين في أوروبا باتت مادة ثرية للسينمائيين (رويترز-أرشيف)

يبدأ مهرجان السينما الألماني التركي فعالياته فى نسخته الحادية والعشرين فى مدينة نورنبرغ الألمانية يوم الجمعة المقبل، وسط أجواء يخيم عليها احتفاء غير مسبوق بقضايا اللاجئين فى أوربا, يقول عنها السينمائيون إنها بحاجة إلى مزيد من السرد.

ويهدف المهرجان الذي تستمر فعالياته عشرة أيام، ويعرض عددا من الإفلام التركية والألمانية إلى إلقاء الضوء على أزمة اللاجئين الحالية في أوربا حيث تلعب فيها البلدان أدوارا مهمة من بين الدول المضيفة.

كما يعرض المهرجان فى حفل الافتتاح الفيلم الوثائقي" هايماتلوتس" للمخرج الألماني إيرن أونزوتس الذي يروي قصة الاساتذة الجامعيين الذين عزلهم النازيون من مناصبهم في عام 1933. الآلاف من هؤلاء الأساتذة فروا إلى تركيا حيث ساعدوا في تطوير النظام الجامعي في عهد مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

يشار إلى أن الأتراك يشكلون أكبر مجموعة عرقية في ألمانيا حيث هناك أكثر من 1.5 مليون تركي ، بحسب البيانات الحكومية.

وكانت الفنانة الألمانية هانا شيجولا قد شددت في مهرجان العام الماضي على أهمية الصداقة التركية – الألمانية، واعتبرت أن المجتمع الألماني "تجدد شبابه بدينامية الاتراك".