البث الحي
منوعات

السينما الألمانية التركية تسلط الضوء على معاناة اللاجئين

27/2/2016

قضايا اللاجئين في أوروبا باتت مادة ثرية للسينمائيين (رويترز-أرشيف)

يبدأ مهرجان السينما الألماني التركي فعالياته فى نسخته الحادية والعشرين فى مدينة نورنبرغ الألمانية يوم الجمعة المقبل، وسط أجواء يخيم عليها احتفاء غير مسبوق بقضايا اللاجئين فى أوربا, يقول عنها السينمائيون إنها بحاجة إلى مزيد من السرد.

ويهدف المهرجان الذي تستمر فعالياته عشرة أيام، ويعرض عددا من الإفلام التركية والألمانية إلى إلقاء الضوء على أزمة اللاجئين الحالية في أوربا حيث تلعب فيها البلدان أدوارا مهمة من بين الدول المضيفة.

كما يعرض المهرجان فى حفل الافتتاح الفيلم الوثائقي" هايماتلوتس" للمخرج  الألماني إيرن أونزوتس الذي يروي قصة الاساتذة الجامعيين الذين عزلهم  النازيون من مناصبهم في عام 1933. الآلاف من هؤلاء الأساتذة فروا إلى تركيا حيث ساعدوا في تطوير النظام الجامعي في عهد  مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

يشار إلى أن الأتراك يشكلون أكبر مجموعة عرقية في ألمانيا حيث هناك أكثر من 1.5 مليون تركي ، بحسب البيانات الحكومية.

وكانت الفنانة الألمانية هانا شيجولا قد شددت في مهرجان العام الماضي على أهمية الصداقة التركية – الألمانية، واعتبرت أن المجتمع الألماني "تجدد شبابه بدينامية الاتراك".

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)