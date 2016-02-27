الخام الأمريكي يسجل أكبر قفزة أسبوعية في 7 سنوات

النفط يعاود الارتفاع / أرشيفية

أنهت عقود النفط الخام مزيج برنت الأسبوع الماضي على مكاسب تزيد عن 6 % في حين سجل الخام الأمريكي قفزة 11% على مدى الأسبوع، وهي أكبر زيادة أسبوعية في سبع سنوات.

وكانت أسعار النفط صعدت في التعاملات المبكرة أمس الجمعة بفعل أنباء عن تعطل خط أنابيب في العراق، وآخر في نيجيريا مما سيتسبب في حجب أكثر من 800 ألف برميل يوميا عن السوق العالمية على مدى الأسبوعين القادمين على الأقل.

وأنهت عقود خام القياس العالمي جلسة التداول أمس مسجلة عند التسوية 35.10 دولارا للبرميل، وأغلقت عقود الخام الأمريكي على نحو 32.78 دولارا للبرميل.