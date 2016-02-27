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الحكومة الأمريكية تنصح النساء بعدم السفر لأولمبياد البرازيل

27/2/2016
طفلة مصابة بمرض زيكا

نصحت وزارة الصحة الأمريكية النساء الحوامل بعدم السفر لحضور دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بسبب زيكا.
 
وأضافت أن هذه التوصيات ستسري أيضا على دورة ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة المقرر إقامتها خلال الفترة من السابع من سبتمبر/أيلول حتى 18 من الشهر نفسه.
 
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن النساء الحوامل ربما يكن معرضات للإصابة بفيروس زيكا من خلال الاتصال الجنسي، ويجب عليهن الحرص على ضرورة استخدام الواقي الذكري في كل مرة أو تجنب ممارسة الجنس خلال فترة حملهن.
 
وقال عدد متزايد من الرياضيين الدوليين في الأسابيع الأخيرة إنهم يشعرون بقلق من فيروس زيكا الذين تم الربط بينه وبين أكثر من أربعة آلاف حالة إصابة في البرازيل بما يُعرف باسم "مايكروسيفالي" وهي حالة نادرة تسبب صغر الرأس بشكل غير طبيعي لدى المواليد ويمكن أن تؤدي لمشكلات في النمو.

من ناحية أخرى، قالت السلطات الصحية في الولايات  المتحدة إن امرأتين من الحوامل أصيبتا بفيروس زيكا أثناء  سفرهما خارج الولايات المتحدة اختارتا الخضوع لعملية إجهاض. 
     
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الاثنتين كانتا من  بين تسع سيدات حوامل في الولايات المتحدة أصبن بفيروس زيكا الذي ينقله البعوض أثناء السفر.

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