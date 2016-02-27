إيران :مؤشرات أولية بفوز المحافظين ب60% من مقاعد البرلمان

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مؤشرات بفوز المحافظين ب60%من مقاعد البرلمان الإيراني -أرشيف

فادت تقارير غير رسمية إيرانية ان المحافظين حصدوا حوالي 60 % من مقاعد البرلمان الإيراني في الانتخابات التشريعية التي جرت امس الجمعة ،وقالت هذه التقارير ان الاصلاحيين حقووا نتائج مرضية وانهم يقتبون من الفوز ب30% من مقاعد البرلمان وهي افضل نتائج حققوا منذ اكثر من 12 عاما .

وأشار تقرير نشرته وكالة أنباء فارس السبت إلى أنه قد تم فرز أصوات أكثر من 40 ألف صندوق من صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشورى حيث يجري نشر الاحصاءات غير الرسمية والأولية للفائزين بالانتخابات.

وحسب آخر الإحصائيات فإن نتائج فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي من مختلف الدوائر الانتخابية في أنحاء إيران تشير إلى أن نحو 60 بالمئة من الفائزين بالانتخابات التشريعية هم من المحافظين.

وأفادت المؤشرات بانخفاض نسبة التصويت في تلك الانتخابات 6% عن سابقتها التي جرت عام 2012

واعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الإيرانية اليوم السبت أن حوالي 32 مليوناً من أصل 55 مليون ناخب إيراني وهو ما يساوي 58% من الناخبين شاركوا في انتخابات مجلسي الشورى والخبراء في الجمهورية الإسلامية التي جرت أمس الجمعة

وبلغت النسبة الاجمالية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية السابقة عام 2012 64,2% لكنها لم تتجاوز 48% في طهران

ولكن وكيل وزارة الداخلية حسين علي أميري قال إن الأرقام الدقيقة والنهائية ستعلن في وقت لاحق من اليوم السبت لكن "يفترض أن ترتفع".

وكان الإيرانيون قد أدلوا بأصواتهم امس لانتخاب أعضاء مجلسي الشورى والخبراء في عملية اقتراع ستحدّد موقفهم حيال سياسة الانفتاح التي يتبعها الرئيس المعتدل حسن روحاني.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها متأخرة 5 ساعات بعد تمديد التصويت عدّة مرات نتيجة الإقبال الكبير من الناخبين على انتخابات توصف بالتاريخية لما سيتبعها من تحوّل في الموقف الإيراني تجاه العالم من عدمه.

وليس من المتوقع أن تصدر النتائج النهائية التي يجب تأكيدها من قبل مجلس صيانة الدستور المحافظ، قبل عدة أيام، لكن نتائج المحافظات قد تظهر السبت في حين ستصدر نتائج طهران الاثنين.

ودعي نحو 55 مليون ناخب مسجلين لاختيار 290 نائباً في مجلس الشورى و88 عضواً في مجلس خبراء القيادة الذي يضم رجال دين مكلفين خصوصاً تعيين المرشد الأعلى للجمهورية.