إحالة نجم الكرة المصرية أبو تريكة للنيابة

محمد أبو تريكة – أرشيف

قالت مصادر قضائية لـ"الجزيرة مباشر" إن لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس أحالت للنيابة السبت نجم الكرة المصرية ولاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت مالك شركة جهينة وحوالي 1400 شخصا آخرين، وآخرين بتهمة تمويل جماعة محظورة والانضمام إليها.

وبحسب مصدر قضائي، فإن النائب العام المصري المستشار نبيل صادق كلف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغات المحالة إليها من اللجنة واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا، في شهر أبريل/نيسان الماضي، بالتحفظ على أموال أبو تريكة، وشركته السياحية، وعزله من مجلس إدارة الشركة، تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها، كما أصدرت اللجنة قرارا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية.