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4.3 ملايين مصري اعترفوا بأكل لحم الحمير

26/2/2016

ملايين المصريين اعترفوا بأكل لحم الحمير – أرشيف

في مفاجأة من العيار الثقيل اعترف 4.3 ملايين مصري بأكل لحم الحمير  في استطلاع  أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة "  ونشرت نتائجه اليوم (الجمعة).

وأظهر الاستطلاع، الذى تناول عادات المصريين فى الطعام، أن المحشى هو الطعام رقم 1 عند المصريين بنسبة 19%، يليه السمك بنسبة 12% ثم الملوخية بنسبة 6%. فيما جاء المشروب رقم 1 عند المصريين: الشاى بنسبة 40%، يليه عصير المانجو بنسبة 10% ثم النسكافيه بنسبة 6%.

 وكشف الاستطلاع، ، أن 1 من كل 3 رجال يرون أن الست المصرية نكدية، بينما اعترف أكثر من نصف المليون مواطن بأنهم يخافون من الظلام.

تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلى والهاتف المحمول فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، وغطت العينة كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل الاتصالات في الفترة من 20 إلى 22 من ديسمبر/كانون الأول 2015، وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 50.9%، ويقل هامش الخطأ فى النتائج عن 3.%

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