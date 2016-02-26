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130 ألف لاجيء "تائهون" في ألمانيا

26/2/2016

ألمانيا تعلن عدم معرفة أماكن تواجد 13 في المئة من اللاجئين

أعلنت الحكومة الألمانية (الجمعة) أن السلطات تجهل مكان وجود 13% من أصل مليون مهاجر تم تسجيلهم في العام 2015 إذ لم يحضروا إلى مراكز الاإيواء التي حددت لهم .

وأوضحت الحكومة أن "الأسباب المحتملة (لتغيب هؤلاء المهاجرين) قد تكون على سبيل المثال العودة الى البلد الأصلي أو مواصلة الرحلة إلى بلد آخر أو الانتقال إلى وضع غير شرعي "وقد يكون ذلك  أيضا نتيجة تسجيل مهاجرين مرتين في نظام "إيزي" الذي يحصي المهاجرين الراغبين في تقديم طلب لجوء والذي يتم على أساسه تحديد مأوى لهم في إحدى المناطق الألمانية.

واستحدثت ألمانيا في هذا السياق سجلها المركزي الأول لإحصاء هويات جميع المهاجرين الذين يتم تسجيلهم وسيتلقى جميعهم اعتبارا من الآن وثيقة هوية تعرف باسم "إفادة الوصول".

كما أقر مجلس النواب الألماني (الخميس) قانونا ينص على أن أي مهاجر لا يحضر للمأوى المحدد له لن يتمكن من الاستفادة من جميع المساعدات الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية "يوهانس ديمروت" خلال مؤتمر صحافي روتيني "لقد اتخذنا التدابير التي تعالج تحديدا هذه الظاهرة (فقدان أثر بعض المهاجرين) وستساهم في المستقبل في الحد من هذه الظاهرة".

وقال "ليس هناك في ألمانيا أسس قانونية لحرمان (طالبي اللجوء) من حريتهم ولا الحد منها".وتواجه المستشارة "أنجيلا ميركل" انتقادات متزايدة في ألمانيا لفتحها أبواب البلاد أمام تدفق المهاجرين.

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