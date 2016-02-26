نشطاء : تمثال "موسيقار الأجيال" بيعمل "TAN" في القاهرة

عملية " تطوير" تمثال الموسيقار محمد عبد الوعاب

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من صورة نشرت توضح ما قيل إنه عملية تطوير لتمثال الموسيقار الراحل "محمد عبد الوهاب" والموجود في ميدان باب الشعرية الشهير بوسط القاهرة .

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عملية "التطوير" بأنها عملية تشويه متعمدة للتمثال، وقال أحدهم إن هذه العملية ليست تطوير وإنما هي عملية tan للتمثال، وأشار عدد كبير من رواد مواقعه التواصل إلى أن هذا التمثال يشبه إلى حد كبير الرئيس المخلوع حسني مبارك لكنه بالشوكولاته على حد وصفهم.

السخرية التي قابلت عملية تطوير تمثال الموسيقار الراحل "محمد عبد الوهاب" لم تكن الأولى حيث سبقتها في ذلك من السخرية عدة تماثيل كان أبرزها تمثال الملكة نفرتيتي في مدينة سمالوط، وتمثال الأديب "عباس محمود العقاد" في محافظة أسوان، وتمثال القبضة في بورسعيد، وعروس البحر في سفاجا.