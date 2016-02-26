البث الحي
منوعات

"ميموري كارد" من سامسونج بسعة 256 جيجا بايت

26/2/2016
وحدات تخزين داخلية

 

تعمل شركة سامسونج على إنتاج وحدات من ذاكرة التخزين داخلية للأجهزة الذكية بسعة 256 جيجابايتً.

 

وأعلنت الشركة أن هذه المرة التي يتم إنتاج ذاكرة تخزين بهذه السعة ، وهي تعتمد على معيار "التخزين الومضي العالمي 2.0" Universal Flash Storage 2.0.

 

وأوضحت سامسونج أن وحدات التخزين الجديدة القائمة على معيار UFS تلبي الحاجة لسرعات عالية جدًا، والقدرة على نقل البيانات الكبيرة مع حجمها الصغير، في الهواتف الذكية عالية المواصفات.

 

ويمكن لوحدات سامسونج الداخلية بسعة 256 جيجابايتًا الجديدة نقل ما يصل إلى 850 ميجابايتًا في الثانية الواحدة، أي ضعف سرعة أقراص التخزين SSD في الحواسب الشخصية.

 

وبهذه القدرات، قالت الشركة إن باستطاعة وحدات التخزين دعم تشغيل الفيديو فائق الوضوح وتعدد المهام على شاشات الأجهزة الذكية الكبيرة، مثل مشاهدة فيديو 4K Ultra HD على شاشة مجزأ، أثناء البحث عن ملف صور أو تنزيل مقاطع فيديو.

 

ومن المتوقع أن يقدم هاتف سامسونج اللوحي المرتقب للعام الحالي "جالاكسي نوت 6" مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايتً.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)