"ميموري كارد" من سامسونج بسعة 256 جيجا بايت

وحدات تخزين داخلية

تعمل شركة سامسونج على إنتاج وحدات من ذاكرة التخزين داخلية للأجهزة الذكية بسعة 256 جيجابايتً.

وأعلنت الشركة أن هذه المرة التي يتم إنتاج ذاكرة تخزين بهذه السعة ، وهي تعتمد على معيار "التخزين الومضي العالمي 2.0" Universal Flash Storage 2.0.

وأوضحت سامسونج أن وحدات التخزين الجديدة القائمة على معيار UFS تلبي الحاجة لسرعات عالية جدًا، والقدرة على نقل البيانات الكبيرة مع حجمها الصغير، في الهواتف الذكية عالية المواصفات.

ويمكن لوحدات سامسونج الداخلية بسعة 256 جيجابايتًا الجديدة نقل ما يصل إلى 850 ميجابايتًا في الثانية الواحدة، أي ضعف سرعة أقراص التخزين SSD في الحواسب الشخصية.

وبهذه القدرات، قالت الشركة إن باستطاعة وحدات التخزين دعم تشغيل الفيديو فائق الوضوح وتعدد المهام على شاشات الأجهزة الذكية الكبيرة، مثل مشاهدة فيديو 4K Ultra HD على شاشة مجزأ، أثناء البحث عن ملف صور أو تنزيل مقاطع فيديو.

ومن المتوقع أن يقدم هاتف سامسونج اللوحي المرتقب للعام الحالي "جالاكسي نوت 6" مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايتً.