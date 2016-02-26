مواجهة نارية مبكرة بين يونايتد وليفربول في الدوري الأوربي

قرعة دور 16 للدوري الأوربي – الجزيرة

أسفرت قرعة دور الـ 16(ثمن النهائي) لبطولة الدوري الأوربي لكرة القدم (يوروبا ليغ) اليوم (الجمعة) عن مواجهة إنجليزية قوية بين فريقي "ليفربول" و"مانشستر يونايتد". والتي جرت في مقر الاتحاد الأوربي للعبة في مدينة نيون السويسرية.

والتقى ليفربول ومانشستر يونايتد أول مرة قبل أكثر من 120 عاما لكنها لم يلتقيا في أية مسابقة أوربية من قبل لتضيف هذه المواجهة المثيرة بعدا جديدا للمنافسة بينهما.

ويتفوق مانشستر يونايتد على ليفربول في المواجهات الأخيرة حيث فاز يونايتد في مواجهتي الدوري هذا الموسم بينما لم يحقق ليفربول أي انتصار على حساب يونايتد بقيادة المدرب "لويس فان غال".

وأخذت المنافسة على اللقب الأوربي بعدا جديدا بالنسبة للفريقين بعد ابتعادهما عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز والتي تضمن المشاركة في دوري أبطال أوربا الموسم المقبل.

كما أسفرت القرعة أيضا عن مواجهات قوية أخرى حيث يلتقي بروسيا دورتموند الألماني المرشح للفوز باللقب – وفقا للمراهنات – مع توتنهام هوتسبير في مواجهة صعبة للفريقين ستسفر عن تأهل أحدهما لدور الثمانية.

وسيلتقي إشبيلية حامل اللقب الساعي للقبه الثالث على التوالي مع بازل السويسري بينما سيواجه بلنسية مع أتليتيك بلباو في مواجهة اسبانية خالصة.

ويلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني مع أندرلخت البلجيكي بينما يلعب فياريال الإسباني مع باير ليفركوزن فيما يلتقي سبارتا براج التشيكي مع لاتسيو الإيطالي وسيواجه فناربخشه التركي مع براجا البرتغالي.

وستقام مباريات الذهاب في العاشر من مارس/آذار المقبل على أن تقام مباريات العودة في 17 من الشهر نفسه.