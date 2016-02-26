من هو إنفانتينو رئيس "FIFA" الجديد؟

السويسري "جياني إنفانتينو" – رويترز

انتخب السويسري "جياني إنفانتينو" مساء اليوم الجمعة رئيساً جديداً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لولاية من 4 سنوات حتى 2020 خلفا لمواطنه المستقيل جوزيف بلاتر، من خلال تصويت الجمعية العمومية للفيفا في اجتماعها الاستثنائي (كونجرس الفيفا) بمدينة زيورخ السويسرية.

ونال إنفانتينو 115 صوتاً في الجولة الثانية من التصويت، مقابل 88 صوتاً للبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم.

وفيما يلي نبذة عن السويسري جاني إنفانتينو

– الاسم والشهرة: جاني اينفانتينو

– الجنسية: مزدوجة سويسرية وإيطالية

– تاريخ الولادة: 23 من آذار/مارس 1970

– الوضع العائلي: متزوج وله 4 اولاد

– الوظيفة الحالية: رئيسا للفيفا بدءا من اليوم الجمعة 26 من شباط/فبراير 2016

مشواره المهني:

كان أمينا عام للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وعمل مستشارا لهيئات رياضية عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا قبل بدء العمل مع الاتحاد الأوربي في آب/اغسطس 2000 في فسم الشؤون القانونية والتجارية.

وعمل من 2004 الى 2007 رئيسا لقسم الشوؤن القانونية، ثم أمينا عاما موقتا مع الاشراف على قسم الشؤون القانونية (2007-2009) واخيرا أمينا عاما منذ تشرين الأول/اكتوبر 2009.

درس القانون في سويسرا، ويتقن 5 لغات بطلاقة هي الايطالية والفرنسية والالمانية والانكليزية والاسبانية.

إنفانتينو: "سأعمل معكم لبناء مرحلة جديدة"

وفي أول تصريح لـ إنفانتينو ب عد لحظات من انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم ، أوضح أنه سيعمل مع الـ 209 اتحادات وطنية لإعادة بناء مرحلة جديدة للفيفا.

وقال إنفانتينو "أريد ان أكون رئيسا لـ 209 اتحادات وطنية، سافرت عبر الكرة الارضية وسأواصل ذلك، وسأعمل معكم جميعا لإعادة بناء مرحلة جديدة للفيفا حيث يمكننا ان نضع الكرة مجددا في وسط الملعب". مضيفا "لا يمكنني التعبير عن شعوري في هذه اللحظة، قلت لكم أنني قمت برحلة استثنائية جعلتني التقي العديد من الأشخاص الرائعين الذين يعشقون كرة القدم ويستحقون ان يكون الفيفا محترما جدا، "العالم سيحيينا على ما سنفعله للفيفا في المستقبل، ويجب ان نكون فخورين بالفيفا".