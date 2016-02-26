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مصر: مقتل متظاهرين اثنين برصاص الشرطة

26/2/2016

 

مظاهرة في مصر – أرشيف

ذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات الأمن المصرية قتلت متظاهرين اثنين وأصابت ثالثا بإصابة خطيرة اليوم (الجمعة) في مدينة دمياط الساحلية أثناء خروجهم في تظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري.

من جانبها قالت وزارة الداخلية المصرية إن المتظاهرين قتلا  في اشتباك مع الشرطة. مضيفة في بيان نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" أن ضابطي شرطة وأحد المواطنين أصيبوا في الاشتباك الذي استخدمت فيه الأعيرة النارية بحسب وصفها. 

وزعم بيان الشرطة المصرية العثور مع أحد القتيلين ويدعى محمد السيد مسعد بدوى (28 عاما) على مسدس و20 طلقة بينما عثر على بندقية خرطوش وخمس طلقات مع القتيل الثاني ويدعى السيد السيد أبو المعاطى سعيد. 

يذكر أن منظمات حقوقية محلية ودولية كمنظمة هيومن رايتس ووتش وهيومان رايتس مونيتور (منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا) انتقدت الشرطة المصرية على إفراطها في استعمال القوة ضد المتظاهرين، وممارسة بعض أفرادها التعذيب، وذلك في محافظات عديدة.

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