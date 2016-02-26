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مصر: مقتل شرطي في استهداف كمين بمحافظة الجيزة

26/2/2016

مقتل شرطي في استهداف كمين بمحافظة الجيزة – أرشيف

قتل شرطي مصري، مساء الجمعة، إثر هجوم مسلحين مجهولين، على كمين (حاجز أمني) غربي القاهرة، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر أمني، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ( أش أ ) أن أمين شرطة، قتل مساء اليوم (الجمعة) إثر هجوم مسلحين على حاجز مزلقان المرازيق بالجيزة، مشيرًا إلى أنه "تم تشكيل فريق بحث موسع لتحديد هوية الجناة وضبطهم".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن .

ويعد هذا الهجوم هو الثاني الذي يشهده الحاجز الأمني ذاته؛ حيث وقع حادث مماثل  له في 16 من فبراير شباط، أسفر عن مقتل أمين شرطة، وإصابة اثنين آخرين، وتبناه تنظيم الدولة.

وتعرضت مواقع عسكرية، وشرطية، وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، بينها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الموالي لتنظيم  الدولة، وتنظيم "أجناد مصر" المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية و التكفيرية والإجرامية" والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.

 

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