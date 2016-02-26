البث الحي
منوعات

مرشح محتمل: "ترامب" محتال خدع الناخبين وسنفضحه

26/2/2016

 

المرشح الجمهوري المحتمل – دونالد ترامب

وصف "ماركو روبيو" المرشح المحتمل للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية منافسه الأوفر حظا في الفوز بترشيح الحزب دونالد ترامب بأنه "محتال" وتعهد بفضحه والضغط عليه حتى يكشف عن تفاصيل ثروته. 

وفي سلسلة من المقابلات التلفزيونية قال روبيو السناتور عن ولاية فلوريدا إن ترامب قطب العقارات خدع الناخبين من الطبقة العاملة بوعود ضخمة رغم وجود مجموعة من الدعاوى القضائية ضده وإفلاس شركات مرتبطة به.  

وقال روبيو في لقاء مع شبكة إن.بي.سي "لن نسلم الحركة المحافظة إلى مخادع لا يقول للناس سوى شيء واحد إنه أمضى 40 عاما من حياته من أجل العاملين الأمريكيين ويزعم الآن أنه بطلهم".  

وتشبه تعليقات روبيو الهجوم الذي شنه السناتور والمرشح المحتمل للحزب الجمهوري تيد كروز على ترامب خلال مناظرة تلفزيونية في تكساس وهي واحدة من إحدى عشرة ولاية يجري فيها التصويت يوم الثلاثاء.  

وفي تغريدة على تويتر صباح اليوم الجمعة رد ترامب على هجوم روبيو قائلا "ماركو روبيو رجل من الوزن الخفيف وقد بذل جهدا مضنيا الليلة الماضية. المشكلة انه محرض ودائما من يسعى للتحريض ينهار."  

لكن روبيو رد بقسوة في برنامج تلفزيوني قائلا "إنه محتال .. هذا احتيال .. وسنفضحه." وفي ظل تقدم ترامب في استطلاعات الرأي في كل الولايات تقريبا التي ستصوت يوم الثلاثاء يدرك الجمهوريون أن ترامب سيفوز على الأرجح بترشيح الحزب الجمهوري حتى مع محاولة روبيو وكروز زعزعة تقدمه. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)