مرشح محتمل: "ترامب" محتال خدع الناخبين وسنفضحه

المرشح الجمهوري المحتمل – دونالد ترامب

وصف "ماركو روبيو" المرشح المحتمل للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية منافسه الأوفر حظا في الفوز بترشيح الحزب دونالد ترامب بأنه "محتال" وتعهد بفضحه والضغط عليه حتى يكشف عن تفاصيل ثروته.

وفي سلسلة من المقابلات التلفزيونية قال روبيو السناتور عن ولاية فلوريدا إن ترامب قطب العقارات خدع الناخبين من الطبقة العاملة بوعود ضخمة رغم وجود مجموعة من الدعاوى القضائية ضده وإفلاس شركات مرتبطة به.

وقال روبيو في لقاء مع شبكة إن.بي.سي "لن نسلم الحركة المحافظة إلى مخادع لا يقول للناس سوى شيء واحد إنه أمضى 40 عاما من حياته من أجل العاملين الأمريكيين ويزعم الآن أنه بطلهم".

وتشبه تعليقات روبيو الهجوم الذي شنه السناتور والمرشح المحتمل للحزب الجمهوري تيد كروز على ترامب خلال مناظرة تلفزيونية في تكساس وهي واحدة من إحدى عشرة ولاية يجري فيها التصويت يوم الثلاثاء.

وفي تغريدة على تويتر صباح اليوم الجمعة رد ترامب على هجوم روبيو قائلا "ماركو روبيو رجل من الوزن الخفيف وقد بذل جهدا مضنيا الليلة الماضية. المشكلة انه محرض ودائما من يسعى للتحريض ينهار."

لكن روبيو رد بقسوة في برنامج تلفزيوني قائلا "إنه محتال .. هذا احتيال .. وسنفضحه." وفي ظل تقدم ترامب في استطلاعات الرأي في كل الولايات تقريبا التي ستصوت يوم الثلاثاء يدرك الجمهوريون أن ترامب سيفوز على الأرجح بترشيح الحزب الجمهوري حتى مع محاولة روبيو وكروز زعزعة تقدمه. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.