لافروف: لا ضمانات لوقف إطلاق النار في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن لروسيا والجامعة العربية مواقف متطابقة حول ضرورة محاربة "الإرهاب" بلا هوادة على حد وصفه.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المنتدى الروسي-العربي بموسكو أننا نولي أهمية قصوى بقضية الإرهاب الدولي ، ولدينا مواقف متطابقة بشأن ضرورة محاربة هذا الشر بلا هوادة بالأساليب العسكرية وعن طريق قطع قنوات التغذية لما يسمى بتنظيم الدولة.

و دعا لافروف أمريكا وحلفاءها للتخلي عن فكرة تنفيذ عملية برية في سوريا ، و أضاف أن دعوة أوباما الأسد للتنحي غير مبررة ، كما أنه ليس هناك ضمانات كاملة بتنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا ، مضيفا أنه يتوقع أن يؤيد مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا كما جاء على لسانه.

وأكد لافروف أنه ليس ثمة ضمانات كاملة لتنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا اعتبارا من ليلة الجمعة السبت.

وقال لافروف إن روسيا تتوقع أن يساند مجلس الأمن الدولي قرارا يؤيد خطة "وقف الأعمال القتالية" في سوريا، لكن لا يمكن ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بنسبة 100%.