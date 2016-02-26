البث الحي
منوعات

لافروف: لا ضمانات لوقف إطلاق النار في سوريا

26/2/2016

 

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن لروسيا والجامعة العربية مواقف متطابقة حول ضرورة محاربة "الإرهاب" بلا هوادة على حد وصفه.

 

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المنتدى الروسي-العربي بموسكو أننا نولي أهمية قصوى  بقضية الإرهاب الدولي ، ولدينا مواقف متطابقة بشأن ضرورة محاربة هذا الشر بلا هوادة بالأساليب العسكرية وعن طريق قطع قنوات التغذية لما يسمى بتنظيم الدولة.

 

و دعا لافروف أمريكا وحلفاءها للتخلي عن فكرة تنفيذ عملية برية في سوريا ، و أضاف أن دعوة أوباما الأسد للتنحي غير مبررة ، كما أنه ليس هناك ضمانات كاملة بتنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا ، مضيفا أنه يتوقع أن يؤيد مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا كما جاء على لسانه.

 

وأكد لافروف أنه ليس ثمة ضمانات كاملة لتنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا اعتبارا من ليلة الجمعة السبت.

 

وقال لافروف إن روسيا تتوقع أن يساند مجلس الأمن الدولي قرارا يؤيد خطة "وقف الأعمال القتالية" في سوريا، لكن لا يمكن ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بنسبة 100%.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)