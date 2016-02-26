البث الحي
منوعات

كيف يتم التصويت في انتخابات رئاسة الفيفا؟

26/2/2016

تبدأ انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في تمام الساعة الثالثة عصرا الجمعة بتوقيت مكة المكرمة في مدينة زيورخ السويسرية لاختيار رئيس جديد للاتحاد، ويتنافس على المنصب خمسة مرشحين بينهم عربيان هما البحريني "سلمان بن ابراهيم آل خليفة" والأردني "علي بن الحسين"  بالإضافة إلى الإيطالي "جياني إنفانتينو"، والفرنسي "جيروم شامباني" والجنوب إفريقي "طوكيو ساكسويل"، وفيما يلي حقائق تشرح تفاصيل عملية التصويت في انتخابات رئاسة (الفيفا).

من يشارك في التصويت؟

 يشارك في التصويت جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في الفيفا وهم 209 اتحادات. ولكل اتحاد صوت واحد وهذا يعني أنه لا فرق بين أصغر دولة وأكبر دولة مهما كان ثقلها الكروي أو الاقتصادي أو السكاني ومن ثم تتساوى دول مثل بروناي أو أندورا مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا.

ولن يشارك اتحادا الكويت وإندونيسيا في عملية التصويت اليوم بسبب إيقافهما ومن ثم فإن عدد الأصوات سيكون 207 أصوات.

كيف يتم التصويت وفرز الأصوات؟

 يكون التصويت سريا، وقبل بدء التصويت يمكن لكل من المرشحين الخمسة الحديث إلى الوفود لمدة 15 دقيقة، وحسم النتيجة من الجولة الأولى يتطلب الحصول على ثلثي عدد الأصوات، وإن لم يتم الحسم في الجولة الأولى يتم إجراء جولة ثانية من التصويت وفي هذه الجولة يفوز من يحصل على الأغلبية أي أكثر من 50 في المئة من الأصوات، وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية يتم استبعاد المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات ثم إجراء جولة أخرى من التصويت حتى تحسم النتيجة بحصول احد المرشحين على الأغلبية.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)