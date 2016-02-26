كيف يتم التصويت في انتخابات رئاسة الفيفا؟

تبدأ انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في تمام الساعة الثالثة عصرا الجمعة بتوقيت مكة المكرمة في مدينة زيورخ السويسرية لاختيار رئيس جديد للاتحاد، ويتنافس على المنصب خمسة مرشحين بينهم عربيان هما البحريني "سلمان بن ابراهيم آل خليفة" والأردني "علي بن الحسين" بالإضافة إلى الإيطالي "جياني إنفانتينو"، والفرنسي "جيروم شامباني" والجنوب إفريقي "طوكيو ساكسويل"، وفيما يلي حقائق تشرح تفاصيل عملية التصويت في انتخابات رئاسة (الفيفا).

من يشارك في التصويت؟

يشارك في التصويت جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في الفيفا وهم 209 اتحادات. ولكل اتحاد صوت واحد وهذا يعني أنه لا فرق بين أصغر دولة وأكبر دولة مهما كان ثقلها الكروي أو الاقتصادي أو السكاني ومن ثم تتساوى دول مثل بروناي أو أندورا مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا.

ولن يشارك اتحادا الكويت وإندونيسيا في عملية التصويت اليوم بسبب إيقافهما ومن ثم فإن عدد الأصوات سيكون 207 أصوات.

كيف يتم التصويت وفرز الأصوات؟

يكون التصويت سريا، وقبل بدء التصويت يمكن لكل من المرشحين الخمسة الحديث إلى الوفود لمدة 15 دقيقة، وحسم النتيجة من الجولة الأولى يتطلب الحصول على ثلثي عدد الأصوات، وإن لم يتم الحسم في الجولة الأولى يتم إجراء جولة ثانية من التصويت وفي هذه الجولة يفوز من يحصل على الأغلبية أي أكثر من 50 في المئة من الأصوات، وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية يتم استبعاد المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات ثم إجراء جولة أخرى من التصويت حتى تحسم النتيجة بحصول احد المرشحين على الأغلبية.