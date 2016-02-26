كيري يرفض تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية

وزير الخارجية الأميركي، جون كيري – الجزيرة

دافع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن قرار وزارته عدم إدراج جماعة الإخوان المسلمين المصرية على قائمة المنظمات الإرهابية، وقال إن الإدارة الأمريكية تجري تقييمات مستمرة لوضع الجماعة.

وجاءت تصريحات كيري هذه أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بعد يوم من موافقة لجنة الشؤون القضائية في المجلس على مشروع قانون يدعو إلى اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد رفضت طلبا مشابها في ديسمبر/كانون الأول 2014 تقدم به أشخاص محسوبون على النظام المصري، في حين يأتي هذا الطلب الذي تقدم به عضو مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي الحالي تيد كروز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي امتدادا له.

ويطالب القرار الإدارة الأمريكية ببيان أسباب عدم وضع الجماعة على قوائم الإرهاب خلال ستين يوما، واستند في متنه على جملة من الأمور، أبرزها تصنيف كل من السعودية والإمارات ومصر وروسيا للجماعة بأنها إرهابية، والثلاث الأولى منها دول إسلامية.