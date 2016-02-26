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كندي يهرب 38 سلحفاة في بنطاله

26/2/2016
سلاحف

منعت محكمة رجلا كنديا قام بتهريب 38 سلحفاة في بنطاله من اقتناء سلاحف لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى تغريمه على أن يقضي فترة تحت المراقبة.

وقالت وزارة البيئة الكندية إن دونج يان وهو من مدينة وندسور بإقليم أونتاريو حاول إدخال السلاحف من الولايات المتحدة إلى المدينة الواقعة بجنوب الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان لها "وُضعت السلاحف في أكياس بلاستيكية وأُلصقت في ساقي يان".

وأضافت الوزارة أن يان أدين يوم 17 فبراير الجاري بعد أن قٌبض عليه في تفتيش عام 2014 أثناء محاولته دخول كندا عبر معبر نياجرا الحدودي.

وحٌكم على يان بقضاء عامين تحت المراقبة ودفع غرامة قدرها (2600 دولار أمريكي) بالإضافة إلى أداء 50 ساعة من الخدمة العامة وإلزامه بإبلاغ وزارة البيئة عن كل سفرياته خارج البلاد.

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