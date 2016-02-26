في "يوم البيئة" بدولة قطر : "لا للأكياس البلاستيك"

احتفالات يوم البيئة في دولة قطر

احتفلت دولة قطر بيوم البيئة القطري، الذي يصادف السادس والعشرين من شهر فبراير/شباط من كل عام، ويحتفل به هذا العام تحت شعار "لا لأكياس البلاستيك". ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على القضايا التي أصبحت تشكل هاجساً وخطراً كبيراً على الصحة العامة والبيئة بكافة مكوناتها.

وبهذه المناسبة أكد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة في تصريح صحفي أن هذا اليوم يعد تذكيرا للناس بأهمية البيئة، كونها جزءا من الحياة وأن المساهمة البسيطة سواء بتنظيف مادة البلاستيك أو دعم الزراعة بشكل ما أو استخدام المواد المعاد معالجتها ينتج عنه بيئة نظيفة، تساهم في تخفيف أعباء غير محسوبة، مثل كثرة المخلفات وصعوبة التخلص منها.

يذكر أن الإحصائيات تشير الى أن عدد الاكياس البلاستيكية المستهلكة سنويا في العالم يقارب ما بين 500-1000 مليار كيس، ما يشكل خطرا حقيقيا ينبغي التعامل معه.

وتدعو وزارة البلدية والبيئة كل أفراد المجتمع القطري للعمل معها على إنجاح مبادرة ترشيد استخدام الاكياس البلاستيكية من خلال اللجوء إلى البدائل الآمنة حفاظا على الصحة والبيئة.