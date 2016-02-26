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فيديو: آلاف العراقيين يتظاهرون ضد "الفساد"

26/2/2016

تجمع مئات آلاف من العراقيين غالبيتهم في مظاهرات حاشدة في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقال رجل الدين مقتدى الصدر  في خطاب أمام المتظاهرين "الشعب يريد إصلاح الحكومة".

وأضاف أنه يعلن عدم وجود من يمثله في الحكومة "على الإطلاق إنما يمثل  نفسه".

وتابع "كفانا خضوعا وضعف واستكانة ولا فارق بين عراقي إسلامي ومدني ولا فارق بين سني وشيعي والكل معني في هذا البلد الجريح".

وأعلن أن رئيس الحكومة على المحك بعد أن انتفض الشعب ولازال منتفضا وسيبقى منتفضا من أجل الاستمرار بعمليات الإصلاح ومحاربة والفساد ولابد .

وحمل المتظاهرون أعلام العراق من دون حمل أية لافتة أو شعار أو صور لأية  شخصية سياسية أو دينية وهم يهتفون بصوت عال "بالروح بالدم نفديك يا عراق".      

المصدر : الجزيرة مباشر
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