شاهد.. 11 سجينا حاولوا الهرب فواجهوا هذا المصير

قتل 11 سجينًا فارًا وأصيب 17 آخرون بجروح بيد الشرطة في مدينة لاي الواقعة شرق بابوا غينيا الجديدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام.

وكان أكثر من 30 سجينًا تمكنوا من الفرار من سجن بويمو بعد أن هاجموا حارسين بعد ظهر الخميس، وأبلغ مدير السجن، الشرطة التي طاردت السجناء الفارين، بحسب قناة "إي إم تي في" الخاصة.

وقال أنتوني واغامبي، قائد الشرطة للقناة، "قتل 11 سجينًا بالرصاص وأصيب 17 آخرون وألقي عليهم القبض".

وبحسب موقع "بي إن جي" الإخباري، فإن السجناء الفارين مصنفين خطرين ومحكوم عليهم في قضايا منها القتل والاغتصاب.