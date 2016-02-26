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شاهد.. 11 سجينا حاولوا الهرب فواجهوا هذا المصير

26/2/2016

قتل 11 سجينًا فارًا وأصيب 17 آخرون بجروح بيد الشرطة في مدينة لاي الواقعة شرق بابوا غينيا الجديدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام.

وكان أكثر من 30 سجينًا تمكنوا من الفرار من سجن بويمو بعد أن هاجموا حارسين بعد ظهر الخميس، وأبلغ مدير السجن، الشرطة التي طاردت السجناء الفارين، بحسب قناة "إي إم تي في" الخاصة.

وقال أنتوني واغامبي، قائد الشرطة للقناة، "قتل 11 سجينًا بالرصاص وأصيب 17 آخرون وألقي عليهم القبض".

وبحسب موقع "بي إن جي" الإخباري، فإن السجناء الفارين مصنفين خطرين ومحكوم عليهم في قضايا منها القتل والاغتصاب.

 

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