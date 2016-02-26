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شاهد..مانشستر يونايتد يُمطر شباك متيولاند بـ 5 أهداف

26/2/2016
تأهل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دور الستة عشر من مسابقة الدوري الأوروبي بفوزه على ضيفه ميتولاند الدنماركي بخمسة أهداف لهدف في إياب دور الاثنين والثلاثين.

تقدم الفريق الضيف بهدف السبق في الدقيقة السابعة والعشرين من زمن الشوط الأول عبر بيون سيستو، ومنح نيكولاي بيدوروف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية والثلاثين خطأ في مرمى فريقه، وأضاف ماركوس راشورد هدف المان يونايتد الثاني في الدقيقة الثالثة والستين، وعاد راشورد ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة الخامسة والسبعين.

ومن ركلة جزاء عزز أندير هيريرا النتيجة لفريق الشياطين الحمر في الدقيقة السابعة والثمانين، بينما اختتم ممفيس ديباي خماسية مانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة،

كان فريق ميتولاند الدنماركي قد فاز بملعبه في لقاء الذهاب على مانشستر 2-1.
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