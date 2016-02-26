شاهد:مارك يجري بشوارع برلين و يدشن نظارة الواقع الإفتراضي

فوجئ سكان برلين أمس الخميس بمارك زوكربرغ مؤسس موقع فيسبوك يركض في شوارع برلين بملابس رياضية خفيفة بالرغم من البرد القارس الذي تكون عليه برلين في هذه الأوقات من السنة.

و التقى مارك أثناء زيارته لألمانيا ببيتر ألتماير كبير موظفي المستشارة أنجيلا ميركل ببرلين للحديث حول ما وصفوه الخطاب المتطرف الموجود بالموقع الإجتماعي.



وقال بيتر ألتماير للصحفيين بعد الاجتماع أن مارك فهم أهمية إزالة المحتوى غير القانوني من شبكة الإنترنت.



و أضاف "كما هوواضح نحن في ألمانيا نريد إزالة المحتوى غير القانوني من على

الانترنت. هذا لا يتعلق فقط بفيسبوك لكنه يشمله".

و كتب ألتمايرعلى حسابه الخاص على تويتر متحدثة عن لقاء مارك "محادثة جيدة مع الرجل الذي غير العالم".



جدير بالذكر أن قواعد الفيسبوك تمنع البلطجة والتحرش ولغة التهديد، ولكن يقول منتقدون انها لا تنفذ بشكل صحيح.

وقد استعان الموقع بوحدة الخدمات التجارية "برتلسمان" لمراقبة وحذف المشاركات العنصرية على منصتها في ألمانيا.

جدير بالذكر أن موقع "فيس بوك" و بحضور مارك أعلن في مؤتمر سامسونج للكشف عن هواتفها الجديدة ل 2016 تعاونه مع الشركة الكورية لإنتاج نظارة الواقع الافتراضي Samsung Gear VR و التي نفذت شحنتها الأولى في أول 14 دقيقة من الإعلان عنها.

شاهد جانب من حفل تدشين نظارة الواقع الإفتراضي الجديدة :