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انتخابات رئاسة الفيفا تدخل جولة الإعادة

26/2/2016

 حصد السويسري جياني إنفانتينو أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى من تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اختيار الرئيس الجديد ، خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية (كونجرس الفيفا) المنعقد في قاعة مجمع "هالنستاديون" بمدينة زيوريخ السويسرية.

وجمع إنفانتينو 88 صوتا في الجولة الأولى وتلاه البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي برصيد 85 صوتا والأردني الأمير علي بن الحسين برصيد 27 صوتا والفرنسي جيروم شامبين برصيد سبعة أصوات.

وتشهد الجولة الثانية منافسة بين المرشحين الأربعة ، طبقا لما أعلن خلال الكونجرس .

 وتنص اللوائح على أن المرشح يحتاج حصد أغلبية الثلثين من إجمالي الأصوات ، وهو ما يعادل 138 صوتا من إجمالي 207 أصوات (مع استمرار إيقاف الكويت وإندونيسيا) ، كي يفوز في الجولة الأولى من التصويت بينما يكفي أي مرشح الحصول على أغلبية بسيطة تبلغ 104 أصوات في حالة الاستمرار لجولات أخرى من التصويت تشهد استبعاد المرشح صاحب أقل عدد من الأصوات.

 

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