المشنوق: لبنان لن يرتمي في حضن إيران

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن هناك دولا جديدة ستنضم إلى لائحة الدول الخليجية "في مواجهة لبنان" بسبب سياسة لبنان الخارجية.

وقال المشنوق في حديث لبرنامج "كلام الناس" في قناة (ال بي سي) المحلية مساء الخميس إن " دولا جديدة ستنضم إلى لائحة الدول الخليجية في مواجهة لبنان. مما قد يؤدي إلى الذهاب نحو قمة عربية في هذا المجال". وأكد أنه "لا حضن إيراني ليرمى فيه لبنان لأنّ هذا بلد عربي بتاريخه وهويته ومستقبله".

ودعا المشنوق إلى تعليق الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، لافتا إلى أنه "يجب تعليق الحوار الثنائي ريثما تتبدل بعض الأمور الحالية".

وأضاف :"الخلايا الإرهابية التي يشغلها الحرس الثوري الإيراني في 8 دول خلال عام 2015 خرجوا من لبنان وتدربوا فيه". متسائلا: "هل هذه سياسة لبنانية تنسجم مع الحوار وتجنبه الفتنة؟"، على حد قوله.

وفي موضوع الاستقالة من الحكومة، كشف المشنوق أنه هو من اقترح الاستقالة والخروج من الحوار، لافتا إلى أنه ملتزم بالتيار السياسي الذي اختاره ليكون وزيرا في الحكومة( تيار المستقبل).