البث الحي
منوعات

المخابرات الأمريكية تتوقع استمرار التوترات في ليبيا

25/2/2016

المخابرات الأمريكية تتوقع استمرار التوترات في ليبيا

قال اثنان من كبار قادة المخابرات الأمريكية أمام الكونجرس الخميس إن وكالات التجسس الأمريكية تتوقع استمرار التوترات في ليبيا.

وقال جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب إن الولايات المتحدة لديها "الكثير من الأمل" في أن تتشكل حكومة وحدة قريبا في ليبيا.

لكن جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) أقر في الجلسة نفسها أن الولايات المتحدة تنفذ على الأرض سياسة على محورين في ليبيا تبذل في أحدهما مساع دبلوماسية لجمع الحكومتين المتنافستين مع شن عمليات "لمكافحة الإرهاب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يتعاظم خطره.

من ناحية أخرى، نفت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا  بينوتي الخميس وجود خطط لنشر قوات غربية على نطاق واسع في ليبيا، وسط تقارير عن وجود قوات خاصة بالفعل على الأرض لمحاربة  تنظيم الدولة.

وأوضحت وزيرة الدفاع الإيطالية أنه يمكن للدول الغربية أن تقدم دعما أمنيا لليبيين- كإيفاد مستشارين ومدربين عسكريين مع ترك العمليات البرية ضد تنظيم الدولة للقوات المحلية- ولكن فقط بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني التي لم يتم بعد التصديق عليها.

وقالت الوزيرة إن  التدخلات "الأحادية في الماضي لم تسهم في إيجاد مستقبل متناغم في ليبيا".

على الصعيد الميداني، قال قائد عسكري ليبي كبير إن مستشارين عسكريين فرنسيين يساعدون في تنسيق معارك القوات الليبية الموالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

ونقلت رويترز عن ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة لقوات حفتر قوله إن "المجموعة العسكرية الفرنسية الموجودة في بنغازي هي مجرد مستشارين عسكريين والذين يقدمون الاستشارات للجيش الليبي الوطني في حربه ضد الإرهاب ولكن هم لا يحاربون مع القوات الليبية."

كانت صحيفة لو موند الفرنسية قالت الأربعاء إن وحدات من القوات الخاصة والمخابرات الفرنسية تشارك في "حرب سرية" ضد متشددي الدولة الإسلامية في ليبيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا. ورفضت وزارة الدفاع الفرنسية التعليق على التقرير.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)