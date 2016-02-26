الفيفا يتيح متابعة انتخابات الرئيس عبر "يوتيوب"

أتاح الاتحاد الدولي لكرة القدم متابعة الانتخابات على رئاسة الاتحاد عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ومن خلال هذا الرابط يمكن الاطلاع على سير الانتخابات التي يتنافس فيها 5 مرشحين.

وتجرى انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم في مدينة زيورخ السويسرية لاختيار رئيس جديد للاتحاد، ويتنافس على المنصب خمسة مرشحين بينهم عربيان هما البحريني "سلمان بن ابراهيم آل خليفة" والأردني "علي بن الحسين" بالإضافة إلى الإيطالي "جياني إنفانتينو"، والفرنسي "جيروم شامباني" والجنوب إفريقي "طوكيو ساكسويل" الذي أعلن انسحابه من السباق.