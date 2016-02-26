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السويسري "جياني إنفانتينو" يفوز برئاسة الفيفا

26/2/2016

"إنفانتينو" يفوز برئاسة الفيفا

بدد السويسري جياني إنفانتينو أمال العرب وفاز مساء اليوم الجمعة برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من خلال تصويت الجمعية العمومية للفيفا خلال اجتماعها الاستثنائي (كونجرس الفيفا) بقاعة مجمع "هالنستاديون" في مدينة زيوريخ السويسرية.

وحسمت الانتخابات من خلال الجولة الثانية من التصويت بحصول إنفانتينو  على 105 أصوات من إجمالي 207 أصوات ليتفوق على منافسيه البحريني الشيخ  سلمان بن إبراهيم آل خليفة (84 صوتا) والأردني الأمير علي بن الحسين  (أربعة أصوات) والفرنسي جيروم شامبين الذي لم يحصد أي صوت في الجولة الثانية.

وكانت الترشيحات تصب بشكل كبير لصالح الشيخ سلمان إلى جانب إنفانتينوفي مواجهة المرشحين الآخرين ، بعد إعلان رجل الأعمال الجنوب أفريقي طوكيو  سيكسويل انسحابه خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العمومية قبيل بدء عملية التصويت.

وكان الأمير علي قد أبدى تمسكا كبيرا بفرصته في السباق على رئاسة الفيفا  خاصة وأنه شكل منافسا قويا في مواجهة الرئيس السابق جوزيف بلاتر ،  الموقوف حاليا ، في الانتخابات الماضية في الكونجرس الذي انعقد في  أيار/مايو 2015 ، وكاد الأمير علي أن يخوض الجولة الثانية من التصويت  حينذاك قبل أن يعلن انسحابه بعد الجولة لأولى.

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