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السعودية تصنف أشخاصا وشركات "إرهابيين" بسبب حزب الله

26/2/2016

صنفت المملكة العربية السعودية أسماء  ثلاثة أفراد وأربع شركات كـ"إرهابيين" لارتباطهم بأنشطة تابعة لحزب الله.    

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الجمعة نشر على وكالة الأنباء السعودية (واس) أن " المملكة ستواصل  مكافحتها للأنشطة الإرهابية لما يسمى بـ ( حزب الله ) بكافة الأدوات  المتاحة".

وحذرت الداخلية السعودية المواطنين والمقيمين من أي "تعاملات مع حزب الله أو الأشخاص والكيانات المشار إليها".

وكانت  المملكة العربية السعودية قد أعلنت في التاسع عشر من الشهر الجاري وقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والتي تقدر بحوالي أربعة  مليارات دولار، نظرا للمواقف التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية خاصة من  حزب الله اللبناني وموقف الحكومة اللبنانية من عدم إدانتها للاعتداء على سفارة الرياض بطهران والقنصلية بمشهد. 

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