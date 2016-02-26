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الإيرانيون يصوتون لانتخاب البرلمان ومجلس الخبراء

26/2/2016
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أثناء إدلاءه بصوته"رويترز"

 

توجه الناخبون الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع اليوم الجمعة للإدلاء بأصواتهم في انتخاب البرلمان ومجلس الخبراء التي ينظر إليها على أنها تنافس بين المحافظين المترسخين في السلطة وحلفاء الرئيس البرجماتي حسن روحاني الذي يسعى لتعزيز نفوذه.

 

وقال التلفزيون الرسمي إن "التصويت بدأ في إيران، وإن ملايين الإيرانيين سيدلون بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد."

 

ولن يكون لانتخابات البرلمان المؤلف من 290 مقعدا تأثير يذكر على سياسة إيران الخارجية التي يملك الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي القول الفصل فيها.

 

لكن الانتخابات قد تعزز من نفوذ روحاني قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم. وسيختار مجلس الخبراء الذي يضم 88 عضوا خليفة لخامنئي في حالة وفاته.

 

ويسيطر المحافظون حاليا على البرلمان ومجلس الخبراء.

ويدور التنافس في الانتخابات بين أنصار روحاني -الذي أيد إبرام اتفاق نووي العام الماضي مع القوى العالمية ويسعى لولاية رئاسية ثانية العام القادم- وبين المحافظين الذين يعارضون بشدة الوفاق مع القوى الغربية.

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