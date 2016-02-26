استقالة أوليسيه من تدريب نيجيريا قبل لقاء الفراعنة

مدرب نيجيريا المستقيل من منصبه

استقال صنداي أوليسيه مدرب منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم من منصبه الجمعة واتهم الاتحاد النيجيري بمخالفة بنود التعاقد وعدم دفع راتبه.

وكتب أوليسيه عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم "بسبب مخالفة بنود التعاقد وقلة الدعم وعدم دفع الرواتب والمكافآت للاعبي الفريق والمدربين المساعدين ولي استقلت من تدريب المنتخب النيجيري."

وأضاف قائد منتخب نيجيريا السابق والذي تولى المهمة في منتصف يوليو تموز الماضي "أشعر أنني محظوظ وسعيد تماما لأنني شرفت باللعب لمنتخب بلادنا العظيمة نيجيريا وقيادة منتخبها وتدريبه أيضا."

ولم يرد أي رد فعل فوري من جانب الاتحاد النيجيري لكرة القدم الذي يتواجد كبار مسؤوليه في زوريخ السويسرية لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الفيفا) المقررة اليوم الجمعة.

وقاد أوليسيه (41 عاما) الذي لم تكن لديه خبرة سابقة في مجال التدريب منتخب بلاده إلى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم 2018.

وتأتي الاستقالة قبل أقل من شهر من موعد لقاء نيجيريا ومصر مرتين في غضون خمسة أيام في تصفيات كأس أمم افريقيا 2017.

وسبق لأوليسيه أن شغل مركز لاعب الوسط المدافع ولعب لأندية أياكس أمستردام الهولندي وبروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي كما مثل المنتخب في الفترة بين 1993 و2002.

وتوج أوليسيه كلاعب مع المنتخب بكأس افريقيا 1994 وبالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا 1996.

واشتهر أوليسيه خلال فترة لعبه بأنه سريع الغضب والانفعال وفقد فرصة المشاركة في كأس العالم 2002 لأسباب انضباطية كما استغنى دورتموند عن خدماته لاحقا بسبب مزاعم عن اعتدائه بالضرب على زميله الإيراني وحيد هاشميان خلال فترة إعارة في فريق بوخوم.