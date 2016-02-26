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اختراع سيارة تعمل بخلايا الهيدروجين ببريطانيا

26/2/2016
سيارة تعمل بخلايا الهيدروجين

 

طورت شركة جديدة لصناعة السيارات في  مدينة "لاندريدود" في ويلز سيارة جديدة صغيرة ذات مقعدين تعمل بخلايا وقود الهيدروجين وتستعد لبدء إنتاجها.

 

تستخدم شركة "ريفر سمبل رازا" خلايا وقود بطاقة 8.5 كيلووات  بمزج  الهيدروجين والأوكسجين، و تنتج خلايا الوقود الكهرباء إلى جانب بخار الماء وهو عادم غير ضار بالبيئة.

 

تصل سرعة السيارة القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة، لكن ريفر سمبل  قالت إن السيارة تسير بسهولة بهذه السرعة  التي تصل إليها  خلال 10  ثوان فقط.

 

وتستهلك السيارة 1.5 كيلوجرام من الهيدروجين لقطع مسافة 480 كيلومترا.       

وتستخدم الشركة ألياف كربونية عالية الصلابة وألواح ألومنيوم  في إنتاج  السيارة التي لا يزيد وزنها على 580 كيلوجرام. وقد صمم  كريس رايتز كبير مصممي السيارة فيات 500 سابقا  هذه السيارة الجديدة.

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