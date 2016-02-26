"إلى بناتنا" فيلم يرصد مخاطر " الإكراه على الزواج المبكر

كتبت فتيات في الأردن قصة فيلم ومثلنه وأخرجنه لنشر الوعي بشأن الآثار المترتبة على الزواج المبكر والزواج بالإكراه ، الفيلم القصير ومدته 15 دقيقة وعنوانه "إلى بناتنا" جاء ثمرة جلسات عمل استمرت ثلاثة أشهر لنحو 20 امرأة سورية وأردنية يعشن في الزرقاء على بعد 24 كيلومترا شمال شرقي العاصمة عمان.

ويتناول الفيلم قصة فتاتين رفضت إحداهما أن تتزوج في سن مبكرة بينما قبلت الأخرى الزواج. وتوضح الأحداث المتتابعة للفيلم أثر قرار كل منهما على حياتها ومجتمعها.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن 28 فتاة تقل أعمارهن عن 18 عاما -أي قاصرات- يتزوجن كل دقيقة في أنحاء العالم. وفي العالم حاليا نحو 700 مليون امرأة تزوجن قبل أن يصل عمر كل منهن 18 عاما ، وفي عام 2013 بلغت نسبة الفتيات اللائي تزوجن بين سن 15 و17 عاما في الأردن 12.7 في المئة من المتزوجات..

ويقول منظمو جلسات العمل إن النساء اللائي شاركن فيها سيعرضن الفيلم في عدة مدن بأنحاء المملكة الأردنية ويتبادلن خبراتهن مع أخريات.