البث الحي
منوعات

"إلى بناتنا" فيلم يرصد مخاطر " الإكراه على الزواج المبكر

25/2/2016

كتبت فتيات في الأردن قصة فيلم ومثلنه وأخرجنه لنشر الوعي بشأن الآثار المترتبة على الزواج المبكر والزواج بالإكراه ، الفيلم القصير ومدته 15 دقيقة وعنوانه "إلى بناتنا" جاء ثمرة جلسات عمل استمرت ثلاثة أشهر لنحو 20 امرأة سورية وأردنية يعشن في الزرقاء على بعد 24 كيلومترا شمال شرقي العاصمة عمان.

ويتناول الفيلم قصة فتاتين رفضت إحداهما أن تتزوج في سن مبكرة بينما قبلت الأخرى الزواج. وتوضح الأحداث المتتابعة للفيلم أثر قرار كل منهما على حياتها ومجتمعها.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن 28 فتاة تقل أعمارهن عن 18 عاما -أي قاصرات- يتزوجن كل دقيقة في أنحاء العالم. وفي العالم حاليا نحو 700 مليون امرأة تزوجن قبل أن يصل عمر كل منهن 18 عاما ، وفي عام 2013 بلغت نسبة الفتيات اللائي تزوجن بين سن 15 و17 عاما في الأردن 12.7 في المئة من المتزوجات..

ويقول منظمو جلسات العمل إن النساء اللائي شاركن فيها سيعرضن الفيلم في عدة مدن بأنحاء المملكة الأردنية ويتبادلن خبراتهن مع أخريات.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)