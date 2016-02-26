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أوباما: الخلاف مستمر بين واشنطن وروسيا وإيران حول مصير الأسد

25/2/2016

الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" – الجزيرة مباشر

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن  اليوم الجمعة إن تنظيم الدولة لم يحقق أي نجاح ميداني في العراق و سوريا منذ الصيف الماضي ، وأن بلاده مستمرة في ملاحقة قادة التنظيم.

وأضاف أوباما خلال بيان له حول التطورات في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، مؤكدا أن التدخل الروسي في سوريا لدعم نظام الأسد زاد من الأزمة الإنسانية.

وأوضح أوباما أن الوضع في كل من  سوريا و العراق من أكثر الأوضاع تعقيدا التي شهدها العالم، وأن مصير الأسد مازال مصدر اختلاف بيننا وبين روسيا و إيران .

وأشار الرئيس الأمريكي إلى ان الحرب في سوريا ليست أهلية بل هي حرب بالوكالة ، مشددا  على جميع الطراف وقف الضربات الجوية في سوريا والسماح بوصول المساعدات إلى الأراضي المحاصرة

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة إزاحة الأسد عن السلطة ، مؤكدا أن مستقبل سوريا لن يكون فيه  بشار الأسد بعد عمليات القتل ضد شعبه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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