"آيفون" جديد يستحيل اختراقه من "آبل" أو غيرها

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن شركة "آبل" تعمل على إجراءات أمنية جديدة من شأنها أن تجعل اختراق هواتف "آيفون" مستحيلًا حتى على الشركة نفسها.

وتأتي هذه التطورات ذلك في خضم الحرب الكلامية القائمة بين آبل وبين "مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI" بشأن السماح للأخير باختراق الهاتف الخاص بمنفذ هجمات سان برناردينو الدامية التي وقعت في ديسمبر الماضي وأسفرت عن 14 قتيلًا و 22 جريحًا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، منح قاضٍ اتحادي مكتب التحقيقات الفيدرالي الحق بإجبار آبل على تعطيل وظيفة المسح التلقائي التي تجري عندما يتم إدخال الكثير من رموز المرور الخاطئة لقفل الشاشة في الهاتف.

جدير بالذكر أن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي قد قالت في بيان أمس الخميس إن جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وبروس سيويل النائب الأول لرئيس شركة أبل ومستشارها القانوني العام سيدليان بالشهادة خلال جلسة بالكونجرس في الأول من مارس بخصوص قضايا تشفير الأجهزة.