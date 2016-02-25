90% من مليارديرات العالم الجدد من الصين الكبرى

مليارديرات العالم الجدد في الصين الكبرى

أفاد تقرير إعلامي، الخميس، أن 90 شخصًا من بين الأشخاص الـ 99 الذين أصبحوا مليارديرات العام الماضي هم من منطقة الصين الكبرى.

وارتفع عدد المليارديرات في العالم إلى 2188 ملياردير العام الماضي بزيادة قدرها 99 مليارديرًا العام الماضي، وفقاً لما نقلته صحيفة "تشاينا مورنينغ بوست" عن قائمة هورون الصينية لأثرياء العالم.

وتشمل منطقة الصين الكبرى البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو وتايوان، ويوجد حالياً 568 مليارديرًا صينيًا بثروة إجمالية تقدر بـ1.4 تريليون دولار.

وبلغت الثروة التراكمية لمليارديرات العالم 7.3 تريليون دولار حتى 15 يناير/كانون ثان، وفقاً للتقرير. وارتفعت قيمة تلك الثروة بنسبة 9% العام الماضي بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وبالرغم من أن عدد المليارديرات الصينيين قد زاد على عدد المليارديرات في الولايات المتحدة؛ إلا أن الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، الأمريكي بيل غيتس ما زال يتصدر القائمة بثروة يصل إجماليها إلى 80 مليار دولار.