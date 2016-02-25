وزير الخارجية التركي: لا مانع من إجراء مباحثات مع مصر

مولود جاويش أوغلو/ وزير الخارجية التركي – الأناضول

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن المسئولين الأتراك يلتقون المسؤولين المصريين في الكثير من المنتديات الدولية، مشيرا إلى أن حضور مصر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي قي إسطنبول يجب فهمه على أنه مشاركة في اجتماع دولي، وليس مباحثات ثنائية، لكن "لا مانع لدينا من إجراء مثل هذه المباحثات".

وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم: نريد مصر قوية، لكن بسبب أوضاعها الداخلية حاليًّا لا تتمكن من تقديم الدعم المنتظر منها، والدور المصري مهم للمنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن النظام السوري وروسيا لم يلتزما بالقرارات المتخذة سابقًا، وأن توقف المفاوضات الخاصة بسوريا في جنيف كان بسبب الغارات الروسية، موضحا أن العملية الانتقالية في سوريا مطلب للجميع.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت العراق إلى إيران عن طريق المالكي، وتركيا حذرت من أن سياسة المالكي الطائفية ستؤدي إلى تقسيم البلاد.

وأكد جاويش أوغلو وصول طواقم عسكرية ومعدات من السعودية والإمارات إلى تركيا، ومن المنتظر وصول الطائرات خلال فترة وجيزة في إطار مكافحة تنظيم الدولة.