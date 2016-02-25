واشنطن تدعم النواب الليبيين المؤيدين لحكومة الوفاق الوطني

البرلمان الليبي بطبرق

اكدت الولايات المتحدة دعمها للنواب الليبيين الذين يؤيدون حكومة وفاق وطني بعدما أعلنوا أنهم مُنعوا من التصويت على منحها الثقة.



وكان مئة نائب ليبي من أعضاء البرلمان المعترف به دوليا أعلنوا في بيان تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني مؤكدين أنهم مُنعوا من التصويت على منحها الثقة. وتحتاج هذه الحكومة لأصوات 99 نائبا على الاقل للحصول على ثقة البرلمان، كما تؤكد رئاسة المجلس.



وقال هؤلاء النواب إنهم مُنعوا في جلسة الثلاثاء "بالقوة من إجراء التصويت"، وتعرضوا "للتهديد" لمنع عملية التصويت، مطالبين بنقل جلسة التصويت المقبلة من طبرق في شرق ليبيا إلى مكان آخر.



وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان بأن "الولايات المتحدة ترحب ببيان تأييد حكومة الوفاق الوطني الذي صدر في 23 فبراير ووقعته أغلبية في مجلس النواب الليبي".



وأضاف كيربي "نشعر بقلق عميق من المعلومات التي أشارت الى أن أقلية متشددة استخدمت الترهيب الجسدي والتهديدات لوقف جلسة 23 فبراير في طبرق من أجل منع التصويت على الحكومة"، وتابع "ندين بقوة كل محاولات عرقلة العملية السياسية الليبية".