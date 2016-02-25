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نتنياهو يعترف بقوة الانتفاضة ويطلب مساعدة دولية

25/2/2016
رئيس الوزراء الإسرائيلي-بنيامين نتنياهو

أخيراً.. بعد التهديدات والتأكيدات الكثيرة حول إمكانات إسرائيل الهائلة لحماية نفسها من انتفاضة الفلسطينيين الأخيرة، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، بقوة الهبة الشعبية وخطورتها على أمن وحياة الإسرائيليين، وهو ما يعد فشلاً واضحاً للقوة الأمنية التي تتباهى بها تل أبيب في مواجهة انتفاضة السكاكين.

وذكر موقع "عربيل" (صوت إسرائيل والتلفزيون الإسرائيلي بالعربية) أن نتنياهو دعا اليوم الأسرة الدولية إلى مد يد العون لإسرائيل في مواجهة ما أسماه "الإرهاب"، مشيراً إلى أن الأمر لم يعد آمناً لاسيما بعدما أعلنت إيران عن تقديم مساعدات مالية لعائلات منفذي الهجمات من الفلسطينيين.

وأوضح "نتنياهو" في مستهل اجتماعه مع نظيره البلغاري، بويكو بوريسوف، أن طهران مستمرة بعد الاتفاق النووي مع الدول العظمى في دعم ما وصفه بـ"الارهاب" الفلسطيني وتعزيز قوة منظمة حزب الله، وأكد أن جهاز التربية والتعليم الفلسطيني هو الذي يغذي "إرهاب السكاكين" الذي يرتكبه أطفال فلسطينيون –على حد وصفه.

ولفت "نتنياهو" إلى قيام مُعلم مدرسة فلسطيني بعملية الطعن في مفرق غوش عتصيون أمس مما أودى بحياة ضابط الاحتياط في سلاح الجو، إليآف غيلمان.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير المصاب ممدوح عمرو في قرية المجد غرب الخليل، وأخذت قياسات المنزل تمهيداً لهدمه بعد أن صورته وعاثت فيه فساداً.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ممدوح، أمس الأربعاء، بالقرب من مستوطنة عتصيون شمال الخليل، بعد إطلاق الرصاص عليه بدعوى محاولته طعن جندي هناك، ولم يعرف بعد وضعه الصحي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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