منظمة الصحة العالمية: تفشي فيروس زيكا سيزداد سوءا

زيكا

حذرت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارجريت تشان من أن تفشي فيروس زيكا سيتفاقم على الأرجح قبل أن تتمكن الدول المصابة بالفيروس من رؤية انفراجه.



وجاءت تصريحات تشان في ختام زيارتها التي استمرت يومين للبرازيل التي تأتي في بؤرة أزمة فيروس زيكا الذي ينتقل عن طريق البعوض، ويعتقد أنه مرتبط بآلاف من حالات تشوه الأجنة في البرازيل.



وقالت تشان، في مؤتمر صحفي في ريو دي جانيرو "قد تزداد الأوضاع سوءا قبل أن تشهد تحسنا، لا تندهشوا إذا رأيتم حالات إصابة بصغر حجم الرأس في أجزاء أخرى من البرازيل."



وتتركز عدوى زيكا في البرازيل في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.



ولا تتوافر معلومات كثيرة عن زيكا حتى الآن منها ما إذا كان الفيروس يتسبب حقا في إصابة المواليد بصغر حجم الرأس مما يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالنمو. وأكدت تشان أن العلماء ما زالوا يعملون لتحديد السبب المحتمل بين الفيروس والعيوب الخلقية.



وقالت البرازيل هذا الأسبوع إنها أكدت أكثر من 580 حالة إصابة بصغر حجم الرأس، وترى أن معظمها له صلة بعدوى زيكا عند الأمهات. وتتحرى البرازيل بشأن أكثر من 4100 حالة إضافية يشتبه إصابتها بصغر حجم الرأس.



جدير بالذكر أن كولومبيا كانت قد أعلنت عن أكثر من 37 ألف حالة إصابة بفيروس زيكا منها 6 آلاف و356 في أمهات حوامل؛ لكنها لم تؤكد بعد أي حالات لإصابة مواليد بتشوه صغر حجم الرأس مرتبطة بزيكا.

وينشط الفيروس في 34 دولة على الأقل معظمها في الأمريكتين ومن المتوقع انتشاره على نطاق أوسع.