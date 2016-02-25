مدينة ألمانية تستخدم الساعة الرملية لتحديد انتظار السيارات

قررت السلطات في إحدى البلدات الألمانية العودة إلى استخدام الساعة الرملية التي تم اختراعها منذ نحو ألفي عام لقياس مدة الانتظار المجاني المسموح بها في شوارع البلدة وتبلغ 8 دقائق.

ووفقا للنظام الجديد فإن سائقي السيارات الذين يتوقفون أمام المتاجر لشراء شيء بسرعة في بلدة داتيلن(110 كيلومترات شمال كولونيا) سيحتاجون إلى استخدام الساعة الرملية يمكن تثبيتها على زجاج نوافذ السيارة أو على لوحة العدادات.

ويتم تحديد انتهاء فترة الانتظار المجاني مع نزول كمية الرمل كلها من الجزء العلوي إلى الجزء السفلي من الساعة الرملية.

وتستهدف هذه الخطوة توفير النفقات مقارنة بالوسائل المعتادة لقياس فترات الانتظار القصيرة.

ويقول مستشارو البلدة إن تلاعب السائقين بساعة قياس وقت الانتظار سيكلفهم مبالغ كبيرة للغاية.