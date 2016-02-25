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مدينة ألمانية تستخدم الساعة الرملية لتحديد انتظار السيارات

25/2/2016

مدينة ألمانية تستخدم الساعة الرملية لتحديد انتظار السيارات

قررت السلطات في إحدى  البلدات الألمانية العودة إلى استخدام الساعة الرملية التي تم اختراعها  منذ نحو ألفي عام  لقياس مدة الانتظار المجاني المسموح بها في شوارع  البلدة وتبلغ 8 دقائق.

ووفقا للنظام الجديد فإن سائقي السيارات الذين يتوقفون أمام المتاجر لشراء شيء بسرعة  في بلدة داتيلن(110 كيلومترات شمال كولونيا) سيحتاجون إلى استخدام الساعة الرملية يمكن تثبيتها على زجاج نوافذ السيارة أو على  لوحة العدادات.

ويتم تحديد انتهاء فترة الانتظار المجاني مع نزول كمية الرمل كلها من الجزء العلوي إلى الجزء السفلي من الساعة الرملية.

وتستهدف هذه الخطوة توفير النفقات مقارنة بالوسائل المعتادة لقياس فترات الانتظار القصيرة. 

ويقول مستشارو البلدة إن تلاعب السائقين بساعة قياس وقت الانتظار سيكلفهم مبالغ كبيرة  للغاية.

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