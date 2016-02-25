محكمة مصرية تقضي بحبس أقباط 5 سنوات لسخريتهم من الصلاة

محكمة مصرية تقضي بحبس أقباط 5 سنوات -أرشيف

قضت محكمة بني مزار بشمال محافظة المنيا –تبعد 200 كم عن العاصمة المصرية القاهرة – اليوم الخميس، بسجن 3 طلاب أقباط ومدرس 5 سنوات لكل واحد منهم، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وأودعت متهم رابع مؤسسة الأحداث المدة نفسها لصغر سنه.

وكانت المحكمة قضت في 30 يناير الماضي، بحبس مدرس قبطي 3 سنوات، في الواقعة نفسها، لاتهامه بتصوير مقطع فيديو يسخر من طقوس الدين الإسلامي، وتحريض 4 طلاب على ترويج الفيديو.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الماضي عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض مدرس و4 طلاب متهمين بازدراء الدين الاسلامي ولتورطهم في تصوير فيديو ساخر من صلاة المسلمين داخل منزل بقرية الناصرية بمركز بني مزار شمال المنيا، ونشره عبر الهواتف المحمولة، وذلك بعد ورود بلاغ لمركز الشرطة من أهالي قرية الناصرية.

وبفحص الفيديو تبين أن مدته 33 ثانية يظهر فيه أربعة أطفال أحدهم جاثم على ركبتيه ويقوم بالدعاء على الطريقة الإسلامية ثم يقوم زميل له بالإشارة بعلامة الذبح على رقبته، ثم يقول طفل للآخر "حرماً" فيردُّ "جمعاً" كما يتبادل المسلمون السلام بعد الانتهاء من الصلاة

إلا أن محاميهم ماهر نجيب قال أن موكليه كانوا يقلدون "إعدامات جهاديي داعش" ولم يقصدوا أي إهانة للإسلام.

وأضاف "القاضي لم يستخدم الرأفة مع الأطفال المتهمين وأنزل بهم أقصى عقوبة في القانون".

وأوضح المحامي الذي حضر جلسة الخميس أن الأحكام صدرت بحق موكليه "لإدانتهم بازدراء الدين الإسلامي وإحداث فتنة طائفية بأن قاموا بتقليد الصلاة الإسلامية بطريقةٍ خاطئة".

والشبان الأربعة مطلقو السراح ولم يحضروا جلسة الخميس، إلا أنه يحق للشرطة توقيفهم في أي وقت إذ أن الحكم لم يتضمن وقفا للتنفيذ، وفق المحامي